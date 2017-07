ワンオクTaka「もう空っぽ」...「Linkin Park」ベニントンさんの訃報に多くの日本のアーティストから悲しみの声

More

Chester no..

「SEKAI NO OWARI」Nakajin「大好きなボーカリストでした」

「MAN WITH A MISSION」、「チェスター嘘ダロ」

「ONE OK ROCK」のTaka「悲しすぎて。もう空っぽです。まだ信じられない。もうすぐ会えると思ってたのに」

「ONE OK ROCK」のToru。「今だに信じられへん。本来なら来週から一緒にライブができるはずやったのに。。」

今年11月に予定されている「Linkin Park」の来日公演では、スペシャルゲストとして「ONE OK ROCK」も全日程参戦が発表されていた。

「ONE OK ROCK」は以前から影響を受けたアーティストとして「Linkin Park」の名前を挙げており、Takaはインスタでチェスターの死について「彼は僕らがバンドをやる理由を作ってくれた人」とコメントしている。

