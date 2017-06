前田敦子らがすっぴん披露、木下優樹菜が11年ぶりのリベンジ...先週のインスタまとめ

More

みんな大好き、インスタグラム。先週はどんな投稿が話題になったのか、エンタメ中心に見てみましょう!

ロックバンド「ONE OK ROCK」のドラマーTomoyaが9日、インスタで結婚を報告しました。投稿では「幸せな家庭を築いていきながら、ONE OK ROCKのドラマーとしても今まで以上に頑張っていきたいと思います!!」と抱負を語り、には15万を超えるいいね!が集まっています。

