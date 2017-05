More

アイドルグループ「乃木坂46」が2016年に引き続き、日本テレビ系「第37回全国高等学校クイズ選手権」(高校生クイズ)の番組サポーターに決定した。

Tatsunori Tokushigeに連絡する メールアドレス:Tatsunori.TOKUSHIGE@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.