システム障害「道明寺」が原因ではない Twitter社が一部報道を否定

More

ドラマ「花のち晴れ~花男 Next Season~」

TBS / Via tbs.co.jp

障害の発生中、TBS系ドラマ「花のち晴れ~花男 Next Season~」(火曜午後10時)に、嵐の松本潤が演じる「花より男子」の人気キャラクター・道明寺司が登場しており、Twitterには「道明寺」のツイートが殺到。トレンド入りも果たしていた。

Tatsunori Tokushigeに連絡する メールアドレス:tatsunori.tokushige@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.