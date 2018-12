アルバムでは DAIGOが所属するレコード会社「Being」のアーティストの名曲をカバー。

収録曲は『世界中の誰よりきっと』(中山美穂&WANDS)、『もっと強く抱きしめたなら』(WANDS)、『突然』(FIELD OF VIEW)、『永遠』(ZARD)、『離したくはない』(T-BOLAN)、『君が欲しくてたまらない』(ZYYG)、『あなただけ見つめてる』(大黒摩季)、『甘い Kiss Kiss』(REV)、『このまま君だけを奪い去りたい』(DEEN)、『Secret of my heart』(倉木麻衣)、『果てしない夢を』(ZYYG、REV、ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄)の全11曲です。

※()内はオリジナルアーティスト

どの曲も大ヒット曲ですが、個人的に熱いのがBeingオールスターで作った『果てしない夢を』。オリジナルでは長嶋さんの歌唱パートが印象的でしたが、今回のカバーアルバムでは森友嵐士(T-BOLAN)、大黒摩季、池森秀一(DEEN)がゲストボーカルとして参加しています。

制作指揮はBeingの創設者にして90年代にミリオンヒットを次々世に送り出した敏腕プロデューサーである長戸大幸さんだ。