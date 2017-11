「チバニアン」「千葉時代」をすでに歌っていたアイドルがいた

More

さらに収録された新曲には「千葉時代」「We are チバニアン!」と今回の快挙を予期した歌が2曲も入っている。

「Born in the 千葉」「こんにチバ!さようなら!」など千葉にまつわる多くの楽曲を持つグループ。彼女たちが11月3日に発売したサードアルバムはその名も「CHIBANIANUS」(チバニアン)だった。

「We are チバニアン!」のMV

ひと足先に「We are チバニアン」を歌っていたことは、グループにとって千載一遇のチャンスと言える。

「We are チバニアン!」の歌詞には「ねえねえ知ってる?これからは千葉の時代が来るらしいよ」と今回の快挙を予言した言葉もある。

Tatsunori Tokushige

