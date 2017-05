知ってます？ ビールに発泡酒、バター...あす6月1日からいろいろ値上げします

More

あす6月1日からいろんな物が値上げすることを知ってますか? この記事では値上げするものをまとめましたので、ご参考に!

量販店などの安売りに歯止めをかける改正酒税法の施行により、あすから小売店などではビールや発泡酒の値段が上がる見込みです。

改定酒税法で上がるのはいわゆるお酒だけではありません。養命酒は第2類医薬品として販売されていますが、アルコール分を含むため値上げする可能性があります。

乳牛の飼育頭数の減少などにより、原材料の生乳の値段が上がったことから、明治「明治北海道バター」「明治北海道バター食塩不使用」、森永乳業「森永北海道バター」が6月1日出荷分より、それぞれ5円上がります。

天然ゴムなど原材料の高騰により、6月1日からブリヂストン、住友ゴム工業がタイヤを6〜10%値上げします。すでに横浜ゴム、東洋ゴム工業は値上げを敢行しており、業界の上位4社が値上げすることになります。

通常はがきは52円から62円に値上げします。年賀はがきは52円のままです。52円切手が使えるのは、6月1日の初回回収前までに郵便ポストに投函した分までとなります。

