More

6月17日に沖縄・豊崎美らSUNビーチで開催予定だった「AKB48 49thシングル選抜総選挙」の開票イベントの中止が、6月16日朝に発表された。

Tatsunori Tokushigeに連絡する メールアドレス:Tatsunori.TOKUSHIGE@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.