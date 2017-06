「彼氏とデートなう。に使っていいよ」ブーム　いちばん人気のデート相手はだれ？

More

多くの芸能人や公式アカウントが参戦していますが、一番多くリツイートされているのは誰なのでしょうか? 山寺さんが投稿した5月30日以降ものから、リツイート数が多いトップ10を調べました(6月8日時点)。

ちなみに…

Takumi Harimayaに連絡する メールアドレス:Takumi.Harimaya@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.