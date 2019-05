「自分らしく生きたいから」カミングアウトした歌手が今伝えたいこと

OUT IN JAPANは、写真家 レスリー・キー 氏が中心となり、セクシュアル・マイノリティ1万人のポートレート撮影を目指すプロジェクト。セクシュアル・マイノリティの可視化や正しい理解を広めることが目的だ。

ーーOUT IN JAPANのテーマソングを歌うことになったきっかけは?

2015年、OUT IN JAPANの第1回目のメイキングムービー作成時に「WE ARE ONE」という曲を書いて提供させて頂きました。2000年にデビューしてから自分の気持ち(セクシュアリティ)を隠していたんだけど、アメリカで5年間音楽活動をして「自分らしく日本で再スタートを切ろう」という時に、ちょうどOUT IN JAPANに出会いました。

「今作っているWE ARE ONEっていう曲がOUT IN JAPANのコンセプトにぴったりかもしれないから聞いてくれる?」と関係者に話し、聞いてもらったら「この曲しかない」と言ってくれた。今回もまさにそうだった。第2弾のOUT IN JAPANの動画を作るという時に「またぴったりの曲ができている」となりました。

「音楽で何かできることがあれば」と活動している中、タイミングがあって何か道が交差するように話がまとまりました。全部つながっているんだなと思いました。