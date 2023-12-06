【画像】「東京ばな奈」型のクッキー生地が特徴、かわいい専用ボックスも「東京ばな奈の伝説のメロンパン」を見る

「東京ばな奈の伝説のメロンパン」が2023年12月12日（火）からEXPASA海老名（下り）で新発売。2003年に1日2千食を売り上げたのち販売を終了してしまったメロンパンが20年ぶりに復活します。