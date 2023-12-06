【画像】「東京ばな奈」型のクッキー生地が特徴、かわいい専用ボックスも「東京ばな奈の伝説のメロンパン」を見る

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「東京ばな奈の伝説のメロンパン」が2023年12月12日（火）からEXPASA海老名（下り）で新発売。2003年に1日2千食を売り上げたのち販売を終了してしまったメロンパンが20年ぶりに復活します。
🍈🐢🍌🍈🐢🍌🍈🐢🍌— 東京ばな奈【公式】 (@tokyobanana1991) December 5, 2023
20年の時を超え、ついに復活！#東京ばな奈の伝説のメロンパン
海老名SA(下り)限定で新発売
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2003年に“1日2千食”を売り上げた
伝説のメロンパンが復活します！
あの日から20年。
2023年12月12日(火)から、#EXPASA海老名(下り)限定で新発売。… pic.twitter.com/ryf3Or86CF