    【画像・動画】きゃりーぱみゅぱみゅとPerfume・あ〜ちゃんら「4人ともかわいすぎ」

    タレントで歌手のきゃりーぱみゅぱみゅさんがX（旧Twitter）を更新。「テレビ朝日ドリームフェスティバル2023」で共演したテクノポップユニット・Perfumeと写る写真と動画を投稿しました。

    Shion Kataoka
    by Shion Kataoka

    片岡詩音 / BuzzFeed News Intern

    Twitter: @pamyurin

    あ〜ちゃんとのツーショットも♡

    Twitter: @tvasa_dreamfes