【画像・動画】きゃりーぱみゅぱみゅとPerfume・あ〜ちゃんら「4人ともかわいすぎ」
タレントで歌手のきゃりーぱみゅぱみゅさんがX（旧Twitter）を更新。「テレビ朝日ドリームフェスティバル2023」で共演したテクノポップユニット・Perfumeと写る写真と動画を投稿しました。
Twitter: @pamyurin
父に「凄くかっこいいイケてるグループがいる！」と薦められて初めて聞いた楽曲がポリリズム。初めてPerfumeの曲を聴いた時、MVを見た時、私の中でビビビと衝撃が走ったのを覚えている。平凡な私の日常をキラキラと輝かせてくれた。— きゃりーぱみゅぱみゅ (@pamyurin) November 7, 2023
16歳の私は高校に行く時自転車を漕ぎながら"plastic… pic.twitter.com/I2ib6vTOc3
あ〜ちゃんとのツーショットも♡
Twitter: @tvasa_dreamfes
◥◣テレビ朝日ドリームフェスティバル2023◢◤#Perfume #あ〜ちゃん#きゃりーぱみゅぱみゅ— テレビ朝日ドリームフェスティバル (@tvasa_dreamfes) November 7, 2023
×#セルフフォト📸@Perfume_Staff@pamyurin#テレ朝ドリフェス pic.twitter.com/EP7xRsDyNe