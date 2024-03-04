【画像】「全部ほしい」くら寿司×ちいかわコラボのオリジナルグッズを見る

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回転寿司チェーン「くら寿司」と、Webマンガ発のキャラクター「ちいかわ」のコラボキャンペーンが3月8日から開催されます。「ビッくらポン！」でグッズが当たるほか、2500円のお会計ごとにクリアファイルなどがもらえるキャンペーンも実施します。
／— 無添くら寿司【公式】 (@mutenkurasushi) March 4, 2024
💖3月8日（金）から！💖
#ちいかわ コラボキャンペーン開催✨
＼
くら寿司でしかもらえないビッくらポン！グッズや、お会計2500円ごとにもらえる先着プレゼントも🎁
さらに！お店の回転レーンにも注目👀
詳しくはコチラ！
➡https://t.co/p4N2hF44tS pic.twitter.com/IZvTF6NU3c