    【画像】「全部ほしい」くら寿司×ちいかわコラボのオリジナルグッズを見る

    回転寿司チェーン「くら寿司」と、Webマンガ発のキャラクター「ちいかわ」のコラボキャンペーンが3月8日から開催されます。「ビッくらポン！」でグッズが当たるほか、2500円のお会計ごとにクリアファイルなどがもらえるキャンペーンも実施します。

    Shion Kataoka
    by Shion Kataoka

    片岡詩音 / BuzzFeed Contents Writer

    くら寿司株式会社 提供写真 / Via kurasushi.co.jp

    「ビッくらポン！」で当たるグッズ

    オリジナルフィギュア（全5種）

    くら寿司株式会社 提供写真 / Via kurasushi.co.jp

    缶バッジ（全8種）

    くら寿司株式会社 提供写真 / Via kurasushi.co.jp

    マスキングテープ（全5種）

    くら寿司株式会社 提供写真 / Via kurasushi.co.jp

    2500円のお会計ごとにもらえるグッズ

    【第1弾（3月8日〜）】クリアファイル（全4種）

    くら寿司株式会社 提供写真 / Via kurasushi.co.jp

    【第2弾（3月15日〜）】A5ノート（全4種）

    くら寿司株式会社 提供写真 / Via kurasushi.co.jp

    【第3弾（3月22日〜）】下敷き（全4種）

    くら寿司株式会社 提供写真 / Via kurasushi.co.jp

    「抗菌寿司カバー鮮度くん」に乗ってお出迎え

    くら寿司株式会社 提供写真 / Via kurasushi.co.jp

    Twitter: @mutenkurasushi