【動画】木星と土星を通過、そして星間空間へ。前人未踏の旅を続けるボイジャー1号の軌跡

Buzz·掲載日 3 時間前【動画】木星と土星を通過、そして星間空間へ。前人未踏の旅を続けるボイジャー1号の軌跡地球から240億km以上も離れた星間空間を旅している大ベテランの宇宙探査機の身に何が起きたのでしょうか？by Shigeyuki HandoBuzzFeed ContributorLinkFacebookPinterestTwitterMail YouTubeでこの動画を見る youtube.com 星間空間を旅するボイジャー1号の想像図。2012年に太陽圏を飛び出し、星間空間に到達しました。（NASA/JPL-Caltech） / Via nasa.gov ボイジャー1号の打ち上げの模様。米国フロリダ州ケープカナベラルから1977年9月に打ち上げられました。（NASA） / Via nasa.gov ボイジャー1号が撮影した木星とそ衛星の写真（Getty Images) ボイジャー1号が撮影した土星の画像（Getty Images） ボイジャーに積まれたゴールデンディスクとジャケット（左）。レコードに地球の音や画像が記録されている。 NASA/JPL-Caltech / Via science.nasa.gov