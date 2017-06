あなたのイメージはどれ？　実はこんなにある「東京」という名前の曲

More

GOING STEADY解散後に峯田和伸が新たに結成したパンク・ロック・バンドである銀杏BOYZ。その1stアルバム『君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命』に収録された曲。自分と別れて東京を後にした「君」の心情を思い、出会えた喜びと別れの悲しみを歌っている。

2002年6月26日に発売されたサザンオールスターズ・桑田佳祐のソロ8thシングル曲。“たったひとりの東京で惜別の寂しさを歌い上げる哀愁のロック調ブルースナンバー”だという。『I LOVE YOU -now & forever-』など、複数のアルバムに収録。

2006年1月18日に発売された YUI の4thシングル曲。自身がデビューの準備のために福岡を出発した当日の心情を歌っている。FM福岡のレギュラー番組で、デモ音源をこっそり流したのがきっかけとなり、CD化された。『FROM ME TO YOU』など複数のアルバムに収録。

