ある日突然「がん」を告知された子どもたちは、何に苦しみ、どんな夢を見るのか

More

15歳の女子高生Mさんを取り囲む報道陣。彼女はニコニコしながら、丁寧に受け答えをしていた。その瞬間までは。

Ready for? / Via readyfor.jp

Seiichiro Kuchikiに連絡する メールアドレス:seiichiro.kuchiki@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.