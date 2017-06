意外と知らずに使っている、実は「1964年の東京五輪のために作られた」もの

More

2020年の東京五輪・パラリンピックを前に、よく聞くようになった言葉「レガシー」。意味は「オリンピック開催都市や開催国で引き継がれるもの」で、インフラや文化などを含みます。

1964年の東京五輪により、大きく変わった東京。2020年に向けては、前回のような大型の建設ラッシュはありませんが、より注目されるのは文化の形成です。東京がどんな街になるのか、期待しましょう!

