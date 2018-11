がん治療・美容整形のネット広告、大手事業者がルール厳格化へ　違法のおそれに対応

厚生労働省 / Via mhlw.go.jp

厚生労働省 / Via mhlw.go.jp

Yahoo! JAPAN / Via yahoo.co.jp

Yahoo! JAPAN / Via yahoo.co.jp

Google / Via google.co.jp

Google / Via google.co.jp

Seiichiro Kuchikiに連絡する メールアドレス:seiichiro.kuchiki@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.