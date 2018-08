人生に迷ったときに読みたい生き方のヒント 先輩たちが贈る「学校に行きたくない君へ」

Japanese Manga cartoonist (mangaka) Hirohiko Araki holds a press conference for his Jojo exhibition at The National Art Center in Tokyo on June 21, 2018. / AFP PHOTO / Martin BUREAU /

1987年から連載を開始し、2017年に30周年を迎えた漫画『ジョジョの奇妙な冒険』の作者である、漫画家の荒木さん。手塚治虫さん以来、28年ぶり2人目の漫画家として、国立美術館で個展が開催されています。そんな荒木さんにも「やらなきゃ」と思うほど、どんどん描けなくなるときがあるそう。そんなときに必要なのは「好奇心をなくさないこと」だといいます。