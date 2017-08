More

社会政策としての「All for All」を掲げて

全面的に打ち出すスローガンは昨年と同様、社会政策としての「All for All」——すべての人が負担者であり、すべての人が受益者であるという考え方である。

大事なのは国家像を打ち出すことです。それを打ち出すことで選挙ありき、野党共闘ありきではないことを明確にする。みんなが、一致してAll for Allを伝えていく。》

