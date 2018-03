More

佐野元春。1980年、日本語ロックの新しい地平を切り開いた「BACK TO THE STREET」で颯爽とデビューを飾り、「SOMEDAY」の大ヒットで地位を確立した、文字通りのパイオニアである。

The Hobo King Band

佐野元春 & THE HOBO KING BAND 'マナサス'(1998年)

佐野元春 - DaisyMusic / Via youtu.be

1997年、98年という時代、当時のメインストリームの音楽はダンスサウンドでしたね。詩の内容も「I Love You, You Love Me」に終始する他愛もないものだと僕には思えた。

佐野元春 & THE HOBO KING BAND '誰も気にしちゃいない'(1998年)

佐野元春 - DaisyMusic / Via youtu.be

佐野元春 & THE HOBO KING BAND 'ROCK and ROLL HEART'(1998年)

佐野元春 - DaisyMusic / Via youtu.be

