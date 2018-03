「私たちはかわいそうな『被災者』じゃない」 福島の女子中学生が英語スピーチに込めた思い

More

学校関係者にお願いしたら、英語と日本語の両方を渡してくれた。タイトルは『 Don't Call Us Victims』、日本語では「被災者と呼ばないで」となる。

バズフィード・ジャパン ニュース記者 Satoru Ishidoに連絡する メールアドレス:Satoru.Ishido@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.