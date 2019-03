View this photo on Instagram

イスラム教徒が身につけるヒジャブを被った女性を抱きしめるイラストに、「THIS IS YOUR HOME AND YOU SHOULD HAVE BEEN SAFE HERE(ここはあなたの故郷。ここではあなたは安心できるはずだった)」という言葉が添えられている。

View this photo on Instagram

Saori Ibukiに連絡する メールアドレス:saori.ibuki@buzzfeed.com.

Kassy Cho is a reporter for BuzzFeed News and is based in London. Kassy Choに連絡する メールアドレス:kassy.cho@buzzfeed.com.

Ikran is a reporter for BuzzFeed News and is based in London. Ikran Dahirに連絡する メールアドレス:ikran.dahir@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.