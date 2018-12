渡辺直美、“今年最も美しく輝いた人”に選ばれる。「時代が変わりましたね」

More

今年は米TIME誌による「インターネットで最も影響力のある25人」の一人に選出されたほか、Instagram上で最も輝いた著名人「#MVI(Most Valuable Instagrammer in Japan)」にも選ばれた。

BEAUTY PERSON OF THE YEAR 2018 受賞しました🔥 ありがとうございます🙇‍♂️ こんなまん丸お月様みたいなのが受賞とは、時代が変わりましたねー😘 実は写真では笑ってるけど本当はドレスのケツの部分裂けてたんだよー🤣🤣🤣🤣座ったら裂けた🤣スパッツ丸見え😳 これは賞剥奪されるかな🤣🤣🤣🤣 beauty感ゼロ🍑でも誰にもバレなかった事は褒めてくれ🤣 ステキな衣装を作ってくれた @mikitiaizawa ごめんなさい🙏

BEAUTY PERSON OF THE YEAR 2018は、日本最大級のコスメ・美容総合サイト「@cosme」が「キャリアやライフスタイルなど、2018年最も美しく輝いた人」に贈る賞で、今年新設された。

お笑い芸人の渡辺直美さんが12月12日、今年「最も美しく輝いた人」に贈られる賞「BEAUTY PERSON OF THE YEAR 2018」を受賞したことを受け、Instagramを更新。

