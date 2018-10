管理職になりたくない人が約半数。「女性活躍」や「ワークライフバランス」じゃ割り切れないこと

More

BuzzFeed Japanは10月11日の国際ガールズ・デー(International Day of the Girl Child)にちなんで、2018年10月1日から12日まで、ジェンダーについて考え、自分らしく生きる人を応援する記事を 集中的に発信 します。「男らしさ」や「女らしさ」を超えて、誰もがなりたい自分をめざせるように、勇気づけるコンテンツを届けます。

<出演者> 石井リナ(BLAST Inc. CEO/SNSコンサルタント) カツセマサヒコ(ライター/編集者) 米良はるか(READYFOR株式会社代表取締役CEO) 大島由香里(フリーアナウンサー)

BuzzFeed Japanがいまを切り取るニュース番組「 Buzz by BuzzFeed 」で、10月11日にライブ配信した「『会社に行きたくない。で、どうする?』#働く私のライフハック」では、女性読者の皆さんから寄せられた「仕事のもやもや」を考えました。

