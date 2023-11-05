Buzz·公開 2023年11月5日【画像・動画】コスパ最強おかず発見！業務スーパーの「冷凍お惣菜」カンタンに美しい肉巻きができるよ！業務スーパーの「豚肉のアスパラ巻き」は、焼くだけでおいしい一品が作れちゃう便利な冷凍食品。アスパラをお肉で巻く作業が苦手な人でも、これならラクラクですよ！by Sanae Sugiura杉浦 早苗 BuzzFeed Japan, Contributor / ライターFacebookPinterestTwitterMailLink View this photo on Instagram Instagram:@sansugi_bfj Sanae Sugiura for BuzzFeed Sanae Sugiura for BuzzFeed Sanae Sugiura for BuzzFeed Sanae Sugiura for BuzzFeed Sanae Sugiura for BuzzFeed Sanae Sugiura for BuzzFeed Sanae Sugiura for BuzzFeed Sanae Sugiura for BuzzFeed Sanae Sugiura for BuzzFeed