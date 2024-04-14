  • conveni badge

【画像・動画】【ローソン】全部食べても低カロリーでうれしい！罪悪感ゼロの「やみつきスナック」ウマすぎて手が止まらないの！

ローソンでは、罪悪感ゼロの「やみつきスナック」を販売中。今回はその中から、特にオススメの商品を3つご紹介します。素材の味をしっかり感じられておいしいですよ！

saki hashimoto
by saki hashimoto

橋本 紗季 BuzzFeed LIFE Intern, Japan

1.「ベジップス さつまいも・にんじん・かぼちゃ」

ローソンのオススメのスナック「ベジップス さつまいも・にんじん・かぼちゃ」
BuzzFeed
ローソンのオススメのスナック「ベジップス さつまいも・にんじん・かぼちゃ」
BuzzFeed

2.「パリパリ食感の枝豆チップス 38g」

ローソンのオススメのスナック「パリパリ食感の枝豆チップス 38g」
BuzzFeed
ローソンのオススメのスナック「パリパリ食感の枝豆チップス 38g」
BuzzFeed

3.「たんぱく質たっぷりのえんどう豆スナック バター醤油味 40g」

ローソンのオススメのスナック「たんぱく質たっぷりのえんどう豆スナック バター醤油味 40g」
BuzzFeed
ローソンのオススメのスナック「たんぱく質たっぷりのえんどう豆スナック バター醤油味 40g」
BuzzFeed