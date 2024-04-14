Buzz·掲載日 2 分前【画像・動画】【ローソン】全部食べても低カロリーでうれしい！罪悪感ゼロの「やみつきスナック」ウマすぎて手が止まらないの！ローソンでは、罪悪感ゼロの「やみつきスナック」を販売中。今回はその中から、特にオススメの商品を3つご紹介します。素材の味をしっかり感じられておいしいですよ！by saki hashimoto橋本 紗季 BuzzFeed LIFE Intern, JapanLinkFacebookPinterestTwitterMail 1.「ベジップス さつまいも・にんじん・かぼちゃ」 BuzzFeed View this photo on Instagram Instagram: @bfj__life BuzzFeed 2.「パリパリ食感の枝豆チップス 38g」 BuzzFeed View this photo on Instagram Instagram: @bfj__life BuzzFeed 3.「たんぱく質たっぷりのえんどう豆スナック バター醤油味 40g」 BuzzFeed View this photo on Instagram Instagram: @bfj__life BuzzFeed