タトゥーを入れた精神科医　遠迫憲英が語る「46歳の決断」と法規制への思い

More

40歳を過ぎてタトゥーを入れた精神科医がいる。岡山市内の精神・心療内科「HICARI CLINIC」の院長、遠迫憲英医師(47)だ。遠迫さんは12月10日、那覇市内で開かれたシンポジウムで、決断の理由や医師法による彫り師の摘発について見解を語った。

Ryosuke Kambaに連絡する メールアドレス:ryosuke.kamba@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.