SHINeeテミンがファンに伝えたいこと

――ライブでも「Under My Skin」を歌う前のMCで「ファン皆さんやメンバーが僕の光です」とおっしゃっていましたね。

テミン (TAEMIN) - 「Under My Skin」 MUSIC VIDEO (Full Version)

――「Under My Skin」には、《最悪な僕》《自分を上手く愛せなくて理想の姿はみ出した》という歌詞があります。テミンさんにも自己嫌悪に陥ることがあるのでしょうか。

