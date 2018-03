小袋成彬が明かした「思い出の7曲」

More

宇多田ヒカルのプロデュースでデビューすることが決まった、アーティストの小袋成彬(おぶくろ・なりあき)。4月25日にファーストアルバム「分離派の夏」の発売を控え、ストリーミングで先行配信した「Lonely One feat.宇多田ヒカル」も好評を博している。

アイアン・メイデン「Fear of the Dark - Live '01」

森大輔 enjoy with 冨田ラボ「雨雲 」

小袋成彬「Lonely One feat.宇多田ヒカル」

現在ストリーミング配信されている「Lonely One feat. 宇多田ヒカル」に加え、「042616 @London」「Selfish」「Summer Reminds Me」の3曲が、4月4日から追加配信される。

