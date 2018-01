宇多田ヒカルが初の新人プロデュース　小袋成彬とは何者なのか

More

宇多田ヒカルのプロデュースする新人アーティスト小袋成彬(おぶくろ・なりあき)がメジャーデビューし、4月25日にファーストアルバム「分離派の夏」を出す。1月17日には「Lonely One feat.宇多田ヒカル」を音楽ストリーミングサービスで先行配信した。

2人が初めて顔を合わせたのは2016年。宇多田のアルバム「Fantôme」収録曲「ともだち with 小袋成彬」をロンドンでレコーディングした時だった。

