怪獣「ゴムラ」生んだタイヤ工場の思い　地域に愛されもうすぐ20周年

全身をタイヤに覆われた大怪獣が公園を襲う。その名も「ゴムラ」。19年前、愛知県の横浜ゴム新城工場の社員たちによって生み出された怪獣は、いまも地域の人々に親しまれている。

