BABYMETAL脱退劇、北朝鮮に渡った元「裸のラリーズ」メンバーも衝撃

新体制となったBABYMETALは10月19日、新曲「Starlight 」を発表した。その歌詞は、巣立っていくYUIMETALへの、SU-METALとMOAMETALからのメッセージのようにも読みとれる。

Wherever we are, we'll be with you.

We'll never forget shining starlight.

Wherever you are, you live in my heart.