テレビ中継でキスをされた女性キャスター。「彼女に仕事をさせて」と訴える声が続出

Não assediar não é mérito. É obrigação!!! Essa campanha maravilhosa é das mulheres do esporte, mas essa voz é de todas nós, profissionais que têm o DIREITO de trabalhar em PAZ e com respeito! Deixa a gente trabalhar!! #DeixaElaTrabalhar https://t.co/eBzOIntgqv

As mulheres precisam ser tratadas com mais respeito. Em todos os ambientes. No jornalismo esportivo não é diferente. #DeixaElaTrabalhar https://t.co/2gEtxpQyjk

Rose Troup Buchanan is a reporter for BuzzFeed News and is based in London.

バズフィード・ジャパン ニュース記者 Eimi Yamamitsuに連絡する メールアドレス:Eimi.Yamamitsu@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.