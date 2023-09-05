    【画像】長髪サングラス姿がお馴染みとなってきた東海オンエア・しばゆー

    意外な理由……。それでも、似合ってるのがすごい！

    reohirota
    by reohirota

    廣田怜央/ BuzzFeed Contents Intern

    Twitter: @TOKAI_ONAIR

    Twitter: @TOKAI_ONAIR

    Twitter: @TOKAI_ONAIR