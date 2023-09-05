【画像】長髪サングラス姿がお馴染みとなってきた東海オンエア・しばゆー
意外な理由……。それでも、似合ってるのがすごい！
Twitter: @TOKAI_ONAIR
何故僕が最近ずっとグラサンをかけているかって？— しばゆー【東海オンエア】 (@TOKAI_ONAIR) September 4, 2023
髪の毛が目に入って
ウザっ！ってならない為です
ヘアゴムとかも試したんですが
これに落ち着きました。
サングラスキャラを確立しようとしている訳ではないです⭐️ pic.twitter.com/m4kThXe12e
Twitter: @TOKAI_ONAIR
やっぱ今日って大人でも— しばゆー【東海オンエア】 (@TOKAI_ONAIR) September 1, 2023
夏休み終わり感パネェですね
9月忙しそうなので頑張ります‼️ pic.twitter.com/Hv9A208EKr
Twitter: @TOKAI_ONAIR
夏のベストイベントは個人的には— しばゆー【東海オンエア】 (@TOKAI_ONAIR) September 3, 2023
ウォーターボムでした😆
ジョージと水鉄砲撃ちまくりました🔫
スプラスコープ最強！ pic.twitter.com/tMOyhRCQy8