エイズと最前線で闘った85歳の医師が、最後に慰めを求めたもの

しかし、ソナベンド博士は困惑しているようだ。「誰も興味を持たないと思っていました」と同氏は話す。「私がつくった曲が演奏されるとは夢にも思いませんでした」

ソナベンド博士は、コンピューターに保存されていた別の音声ファイルを再生した。ソプラノ歌手によるリハーサルを録音したものだ。歌にはピアノ伴奏が付いている。低音で繰り返されるもの悲しい曲に、19世紀後半の軽快なハーモニーが加わり、ソプラノ歌手の声が徐々に高まっていく。歌詞は、日本で9世紀につくられた短歌を翻訳したものだ。

「Dew on the tips of branches, slowly falling to the roots, just as we delay in this world.(枝先の滴は、ゆっくりと根に向かって落ちていく。私たちも遅かれ早かれ、この世をそのように落ちていく)」僧正遍昭(816 - 890)の短歌「末の露 本のしづくや 世の中の おくれ先だつ ためしなるらん」

さまざまな論争を巻き起こしてきたソナベンド博士だが、現在はシンプルに、HIV/AIDSの歴史のパイオニアと評価されている。2000年には、皮肉なことに、ソナベンド博士が去った後に巨大財団へと成長したamFARから、初代「勇気の人」賞(Award of Courage)を授与された。amFARは選出理由として、ソナベンド博士は「AIDSとの闘いが孤独で報われない努力だった時代、多大な貢献をしました」と説明している。

筆者は再び、自身の音楽がついに演奏されること、それを聞くことについて質問してみた。この問いに対する答えは、同氏のいまの率直な気持ちなのか、あるいは、30年前に起きたほかの何かに関する気持ちなのかはわからないものだった。ソナベンド博士は窓の外を見ながら、眼鏡を外し、淡々とした口調で答えた。

「私は今も、それを感じないようにしているのです」

この記事は英語から翻訳されました。翻訳:米井香織/ガリレオ、編集:BuzzFeed Japan