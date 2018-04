人気のおもちゃに関する意外な事実

More

喋るバービー人形は数ある中でもとりわけ「数学のクラスって大変!」と言って市場に登場した。このフレーズは全米女性大学協会やその他のフェミニスト団体にひどく批判されて、マテルはすぐに人形はそのようなセリフを言わないと発表した。それでも、2014年にマテルがライセンスを与えランダムハウスが出版した Barbie: I Can Be a Computer Engineer という本のなかで、バービーはゲームをデザインするけれど、プログラムしてもらうのに男の子を必要とする。次に、バービーはうっかりコンピューターをウィルスに感染させてしまって、それも友達に直してもらう。「私はデザインのアイディアを出しているだけなの。」とバービーは笑って言う。「ゲームにするにはスティーブンとブライアンに助けてもらわなきゃ。」

