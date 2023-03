国が目標として掲げる「ウェルビーイング」って何？　病気があっても、虚弱でもつかみ取れる「良い生」とは

——Well-beingってそもそもどういう意味なのでしょう?

WHO(世界保健機関)が健康の定義を書いているのですが、そこにはこうあります。

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.(健康は完全に身体的、精神的、社会的に良い状態(well-being)であり、単に病気や虚弱でないことを意味するわけではない)