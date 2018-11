「風疹を排除すると約束してください」 母たちの涙ながらの訴え　自民党厚労部会長・小泉進次郎氏らはどう動くか

この状況に胸を痛める「風疹をなくそうの会『hand in hand』」や「VPD(※)を知って、子どもを守ろうの会」などが11月5日、自民党厚生労働部会長の小泉進次郎氏らと面談し、流行を食い止める政策を実行するよう要望した。

「hand in hand」共同代表で、妊娠中の風疹感染で心臓や目や耳に障害を持って生まれた長女の妙子さんを18歳で亡くした可児佳代さんは涙を流しながら叫ぶようにこう訴えた。

