偏見を強める動きに抵抗するために　熊谷晋一郎氏インタビュー（4）

「依存症の自助グループや当事者研究は、長年、スティグマに配慮した安全な語りの場の構築に取り組んできました。したがって、彼らの豊かな蓄積から、スティグマを貼られやすい他の属性を持つ人々が安全に語れる場を作るためのヒントが得られるだろうと思います」

「依存症は、スティグマを貼られやすい属性の一つで、長年、彼らの自助グループでは、匿名で語ること、ミーティングで語った内容は、グループの外に持ち出さないことなどのルールを大切にしてきました」

「しかし近年、依存症の自助グループの中に、女性、LGBT、重複障害、エスニックマイノリティなど、多重なスティグマや、依存症以外の社会的排除を受けているメンバーが増え、グループの外に広がる社会に対して発信や要望を行わなくては依存症の問題も解決しないという問題意識が高まってきたといいます」

「熊谷研究室も、そうした実践家と連携をし、一緒に当事者研究を行ってきました。その中で、自助グループの語りと当事者研究の語りの違いをよく議論するのですが、一つには、公開性の有無が違うという点が挙げられます」

「自助グループの語りは、クローズドで問題不出です。安全性が優先されるビギナーはそこから入ります。初めて人前で自分の弱さを開示する時というのは、批判に対して危機に陥りやすいですから、まずは、自助グループに何年も通って、安心できる安全な場所で仲間と等身大の自分を分かち合うことを繰り返していくわけです」

「一方、ある程度仲間との信頼関係ができ始めたメンバーが参加する当事者研究では、グループの外に公開することを前提に語ります。外に出すことで、初めてスティグマ低減効果が発揮されるからです」

「仲間内だけだと、自己スティグマ(当事者が自分の属性に対してもつスティグマ)の解消にはつながるのですが、一歩そこから出るとまた公的スティグマ(非当事者がもつスティグマ)や構造的スティグマに晒されますから、また振り出しに戻ってしまいます」

「ですから、自助グループの限界を超えるために、慎重に声をあげる取り組みとして、依存症のグループが当事者研究を取り入れ始めたのです」

「デモの熱気の中で、初めてカミングアウトしてしまったというのは、一般論としてはとてもリスキーなことです。私たちが、配慮した場所で何年も前から準備してゆっくりと公開していく過程を大事にしているのは、そういう理由です」

語りよりも聴くことを優先する姿勢

――今回の騒動でマイノリティのスティグマを強化させるようなことがあってはならないと思います。私たちはこれをどのように糧に変えていけばいいのでしょうか?

「私の尊敬する当事者研究の先輩の一人は、『聴くことを怠った語りではダメだよね』と言っていました。口下手な身体の声に耳をそばだたせて、等身大の自分を正直に語ること。そして、自分とは一見異なる他者の声に耳をそばだたせて、自分と同じ部分と違う部分を発見すること」

「自分の身体や他者の声を聴く姿勢は、マイノリティとマジョリティ、リベラルと反リベラル、見えやすい困難と見えにくい困難、すべての垣根を越えて、今もっとも必要なものかもしれません。そしてそれは、スティグマを低減させるための『交流に基づく学習』の骨子といえるでしょう」

「さらに言えば、語りよりも聴くことを優先する、言い換えれば、アウトプットよりもインプットを優先する姿勢は、生産性、いわば身体のアウトプットよりも必要性、つまり身体の声のインプットを優先する姿勢とつながっているように、私には感じられます」

「それらの先に、過度な貢献原則と優生思想にNOと言える社会への合意形成が成し遂げられることを祈りながら、少しずつ、できることを行っていければと思います」

【参考】

Corrigan et al. (2001). Three strategies for changing attributions about severe mental illness. Schizophrenia Bulletin. 27, 187-195.

Martínez-Hidalgo et al. (2017). Social contact as a strategy for self-stigma reduction in young adults and adolescents with mental health problems. Psychiatry Res. 260, 443-450.

【熊谷晋一郎(くまがや・しんいちろう)】東京大学先端科学技術研究センター准教授、小児科医

新生児仮死の後遺症で、脳性マヒに。以後車いす生活となる。大学時代は全国障害学生支援センタースタッフとして、障害をもつ人々の高等教育支援に関わる。東京大学医学部医学科卒業後、千葉西病院小児科、埼玉医科大学小児心臓科での勤務、東京大学大学院医学系研究科博士課程での研究生活を経て、現職。専門は小児科学、当事者研究。

主な著作に、『リハビリの夜』(医学書院、2009年)、『発達障害当事者研究』(共著、医学書院、2008年)、『つながりの作法』(共著、NHK出版、2010年)、『痛みの哲学』(共著、青土社、2013年)、『みんなの当事者研究』(編著、金剛出版、2017年)、『当事者研究と専門知』(編著、金剛出版、2018年)など。