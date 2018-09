「重度の障害があっても、人生を謳歌できる」 父母の人生を映画化した息子が伝えたいこと

© 2017 Breathe Films Limited, British Broadcasting Corporation and The British Film Institute. All Rights Reserved

主役のロビン役を務めたアンドリュー・ガーフィールドさん(左から2番目)と妻ダイアナ役のクレア・フォイさん(右から2番目)と写るジョナサン・カヴェンディッシュ(左)さんと監督のアンディ・サーキスさん(右)