【画像】…ちょ、頭に…！？大物女優のパパラッチ写真に注目

Buzz·掲載日 4 分前【画像】…ちょ、頭に…！？大物女優のパパラッチ写真に注目ドラマ『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』のシーズン3を撮影中の俳優、サラ・ジェシカ・パーカー。ロケ中にパパラッチされた写真が、話題を呼んでいます👀by Matt StoperaBuzzFeed StaffLinkFacebookPinterestTwitterMail 現在、ドラマ『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』の新シーズンを撮影中のサラ・ジェシカ・パーカー。 View this photo on Instagram Instagram: @streamonmax ニューヨークでのロケ中にパパラッチされた写真が、SNSで話題を呼んでいます📸 その写真がこちら👇・・・・ ちょ、帽子…！！！？ Jose Perez / GC Images / Getty Images どうなってんのこれ！！ Gotham / GC Images / Getty Images 帽子でいいんだよね…？ Jose Perez / GC Images / Getty Images 『セックス・アンド・ザ・シティ』シリーズといえば、ストーリーだけではなく、キャラクターのファッションや個性豊かな帽子にも注目が集まる人気作。 Shaun Curry / AFP via Getty Images しかし、今回の帽子は、さすがのSATCファンからも不評のようで…。サラがインスタグラムに帽子の写真を投稿したところ、びみょ〜な反応が寄せられました。 View this photo on Instagram @sarahjessicaparker/Instagram: @sarahjessicaparker 💬「その帽子は…冗談でしょ」 @sarahjessicaparker/Instagram: @sarahjessicaparker 💬「おむつを帽子として活用するなんて…かしこいね！」 @sarahjessicaparker/Instagram: @sarahjessicaparker 💬「その帽子は何？？」 @sarahjessicaparker/Instagram: @sarahjessicaparker 💬「靴は素敵だけど、その帽子は…ピクニック用のバスケットみたいだよ！」 @sarahjessicaparker/Instagram: @sarahjessicaparker 💬「その帽子は…なしだね」 @sarahjessicaparker/Instagram: @sarahjessicaparker この記事は英語から翻訳・編集しました。