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【画像】…ちょ、頭に…！？大物女優のパパラッチ写真に注目

ドラマ『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』のシーズン3を撮影中の俳優、サラ・ジェシカ・パーカー。ロケ中にパパラッチされた写真が、話題を呼んでいます👀

Matt Stopera
by Matt Stopera

BuzzFeed Staff

現在、ドラマ『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』の新シーズンを撮影中のサラ・ジェシカ・パーカー。

ニューヨークでのロケ中にパパラッチされた写真が、SNSで話題を呼んでいます📸

その写真がこちら👇

ちょ、帽子…！！！？

Sarah Jessica Parker wearing a tiered, long-sleeved dress, and a large hat, holds a beverage outside in a park setting. People walk and cycle in the background
Jose Perez / GC Images / Getty Images

どうなってんのこれ！！

Sarah Jessica Parker wearing a large checkered hat, a stylish long-sleeved dress, and holding a cup of frozen yogurt. Another person is in the background
Gotham / GC Images / Getty Images

帽子でいいんだよね…？

Sarah Jessica Parker and Nicole Ari Parker sit on &quot;And Just Like That&quot; set chairs, facing away
Jose Perez / GC Images / Getty Images

『セックス・アンド・ザ・シティ』シリーズといえば、ストーリーだけではなく、キャラクターのファッションや個性豊かな帽子にも注目が集まる人気作。

Sarah Jessica Parker waves, wearing a detailed green and yellow headpiece with a butterfly, and a green strapless dress at a public event
Shaun Curry / AFP via Getty Images

しかし、今回の帽子は、さすがのSATCファンからも不評のようで…。サラがインスタグラムに帽子の写真を投稿したところ、びみょ〜な反応が寄せられました。

💬「その帽子は…冗談でしょ」

The image is a comment by carladawn saying: &quot;Come on now... that hat is ?.&quot; The comment has 16 hours timestamp, 7 likes, and one reply
@sarahjessicaparker/Instagram: @sarahjessicaparker

💬「おむつを帽子として活用するなんて…かしこいね！」

chelseaeben commented, &quot;Wearing a diaper bag as a hat, clever!&quot; 1 day ago. 35 likes, 1 reply
@sarahjessicaparker/Instagram: @sarahjessicaparker

💬「その帽子は何？？」

A comment from user aryanazy with 13 likes that reads: &quot;What is with the hat?? My grandma used to use those on her pot lid to make rice&quot; followed by three laughing emojis
@sarahjessicaparker/Instagram: @sarahjessicaparker

💬「靴は素敵だけど、その帽子は…ピクニック用のバスケットみたいだよ！」

Instagram comment by patriciajh5: &quot;Love the Scholl&#x27;s, but that hat looks like a balled up picnic blanket!?&quot; with 130 likes and a laughing emoji
@sarahjessicaparker/Instagram: @sarahjessicaparker

💬「その帽子は…なしだね」

Instagram comment by lili.lola.and.emma stating, &quot;The hat is a no no&quot; with a thumbs down emoji, posted 1 day ago with 775 likes
@sarahjessicaparker/Instagram: @sarahjessicaparker

この記事は英語から翻訳・編集しました。