    【画像】野良猫のまさかの「お家」とは……？

    これは良い場所見つけたなあ（笑）

    Miyu Miura
    by Miyu Miura

    BuzzFeed News Intern, Japan

    よつばとポン酢さん / Via Twitter: @nyaaa_____nchu

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