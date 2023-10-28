【画像】野良猫のまさかの「お家」とは……？
これは良い場所見つけたなあ（笑）
よつばとポン酢さん / Via Twitter: @nyaaa_____nchu
やたら遊びに来る野良猫くんはどこから来てるのだろうと思ってたら、うちの犬小屋に住んでいた pic.twitter.com/Hptk9orLzY— よつばとポン酢 (@nyaaa_____nchu) October 15, 2023
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煽り運転の被害にも遭いましたhttps://t.co/MY8z3dApLz— よつばとポン酢 (@nyaaa_____nchu) October 15, 2023
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昨日内側にフリースを貼ってバージョンアップさせたお部屋はもう必要なさそうです…🙄 pic.twitter.com/mVcuRFcep8— よつばとポン酢 (@nyaaa_____nchu) October 15, 2023
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自宅に帰った pic.twitter.com/ZlQuxA1uzY— よつばとポン酢 (@nyaaa_____nchu) October 15, 2023