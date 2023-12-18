    【動画】まるで絵本の世界、トーシャーくんなどのお友達が接客してくれる様子を見る

    言葉のいらない優しい世界に感動です。

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    BuzzFeed Contributor

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    そらひよさん動画より
    そらひよさん動画より / Via youtube.com
    そらひよさん動画より
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    芋好きうさぎの芋掘りパフェ
    芋好きうさぎの芋掘りパフェ　提供：トーシャーくんのおかしやさん
    提供：トーシャーくんのおかしやさん

    ライオンの「レオン」

    提供：トーシャーくんのおかしやさん

    パンダの「サーシャ」

    提供：トーシャーくんのおかしやさん

    ゴリラの「ヒトシ」

    提供：トーシャーくんのおかしやさん