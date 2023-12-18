【動画】まるで絵本の世界、トーシャーくんなどのお友達が接客してくれる様子を見る

Buzz·掲載日 5 分前【動画】まるで絵本の世界、トーシャーくんなどのお友達が接客してくれる様子を見る言葉のいらない優しい世界に感動です。by mineBuzzFeed ContributorLinkFacebookPinterestTwitterMail YouTubeでこの動画を見る youtube.com / Via youtube.com そらひよさん動画より / Via youtube.com そらひよさん動画より / Via youtube.com View this photo on Instagram トーシャーくんのおかしやさんInstagramアカウントより / Via instagram.com 芋好きうさぎの芋掘りパフェ 提供：トーシャーくんのおかしやさん 提供：トーシャーくんのおかしやさん ライオンの「レオン」 提供：トーシャーくんのおかしやさん パンダの「サーシャ」 提供：トーシャーくんのおかしやさん ゴリラの「ヒトシ」 提供：トーシャーくんのおかしやさん View this photo on Instagram トーシャーくんのおかしやさんInstagramアカウントより / Via instagram.com