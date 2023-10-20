【動画】いい食べっぷり！毒キノコを食べた“犯人”の食事風景
毒キノコをめぐる絵本のような物語
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犯人は、、、、、、— 滝野の森staff (@takinonomori) October 11, 2023
まさかのエゾリス！！！！！！(@_@)
しかもこのかぶりつき方やばいです。
これはいい絵が撮れました！！！ https://t.co/Zk45XS0iif pic.twitter.com/W3xeTHlPTr
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【監視カメラ】— 滝野の森staff (@takinonomori) October 15, 2023
物語はまだ終わってませんでした！
エゾリスが食べ残したベニテングダケの柄の部分を巨大なエゾシカが食べに来てました＼(◎o◎)／国営公園の中ですが滝野の森ゾーンは野生の王国です！！#エゾシカ #野生の王国 #滝野の森 https://t.co/tQelj1MrJr pic.twitter.com/QLUW775SJR
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【監視カメラ】— 滝野の森staff (@takinonomori) October 16, 2023
エゾリスとベニテングダケの物語「最終章」！
シカに食べられて無くなってしまったキノコを探し回るエゾリスの姿を撮影できました！「あ！！無くなってる？！」って声が聞こえてきそうです！#エゾリス #滝野の森 #野生の王国 https://t.co/OsZ9a6FXop pic.twitter.com/Qg1z353qv5