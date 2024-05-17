    【動画を見る】水の飲み方がかわいすぎるネコちゃん動画「どうやって撮ったのかしら？」「味見しているの？」と106万再生

    「おいしいニャ〜！」ガラスの器に前足を突っ込んで水を飲む猫が話題になっています。飼い主さんは、その様子を器の底から撮影。水に触れてはペロペロとなめる姿に目を奪われる人が続出しています。

    mikansato
    by mikansato

    佐東みかん / BuzzFeed Contents Writer

    可愛いが、普通に水を飲んで欲しい。#野沢温泉 #桐屋旅館 #ねこ温泉 #ねこ宿 #看板猫 pic.twitter.com/qGv58bOrxE

    — 桐屋旅館 aka.ねこ宿® (@kiriya_ryokan) April 30, 2024
    Twitter: @kiriya_ryokan

    何が入ってるのかニャ……？

    透明な器の中をのぞくうめ吉くん
    ガラスの器の中をのぞくうめ吉くん（Twitter/kiriya_ryokan） / Via Twitter: @kiriya_ryokan

    前足でちょいちょい

    透明な器の中の水に触れるうめ吉くん
    前足で器の中の水に触れるうめ吉くん（Twitter/kiriya_ryokan） / Via Twitter: @kiriya_ryokan

    お水だ！ペロリ

    前足についた水をペロペロなめるうめ吉くん
    前足についた水をなめるうめ吉くん（Twitter/kiriya_ryokan） / Via Twitter: @kiriya_ryokan
    スリッパを温めるうめ吉くん
    お客さんのスリッパを温めるうめ吉くん（Twitter/kiriya_ryokan） / Via Twitter: @kiriya_ryokan

    僕らは仲良し。
    お出迎えも一緒に出来ます🐱#野沢温泉 #桐屋旅館 #ねこ温泉 #ねこ宿 #看板猫 pic.twitter.com/EeJ539Gyjd

    — 桐屋旅館 aka.ねこ宿® (@kiriya_ryokan) March 26, 2024
    Twitter: @kiriya_ryokan