【動画を見る】水の飲み方がかわいすぎるネコちゃん動画「どうやって撮ったのかしら？」「味見しているの？」と106万再生

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「おいしいニャ〜！」ガラスの器に前足を突っ込んで水を飲む猫が話題になっています。飼い主さんは、その様子を器の底から撮影。水に触れてはペロペロとなめる姿に目を奪われる人が続出しています。
可愛いが、普通に水を飲んで欲しい。#野沢温泉 #桐屋旅館 #ねこ温泉 #ねこ宿 #看板猫 pic.twitter.com/qGv58bOrxE— 桐屋旅館 aka.ねこ宿® (@kiriya_ryokan) April 30, 2024
僕らは仲良し。— 桐屋旅館 aka.ねこ宿® (@kiriya_ryokan) March 26, 2024
お出迎えも一緒に出来ます🐱#野沢温泉 #桐屋旅館 #ねこ温泉 #ねこ宿 #看板猫 pic.twitter.com/EeJ539Gyjd