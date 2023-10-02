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【冷蔵庫にじゃがいもとキャベツ余ってな〜い？】秒でペロリの旨さだよ。

余りがちなじゃがいもとキャベツを使ってもう一品！シャキシャキ食感がクセになるレシピです。

by
Mayumi Oowada
by Mayumi Oowada

BuzzFeed Staff

,
Tasty Japan
by Tasty Japan

BuzzFeed Staff

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冷蔵庫にある野菜が傷む前に救済！チーズを入れて焼くので、お子さまでも食べやすいレシピです。ぜひ、作ってみてくださいね♫

キャベツじゃがいもチーズ焼き

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2人分


材料：

じゃがいも　2個

キャベツ（千切り）　1/8個

【A】薄力粉　大さじ3

【A】卵　1個

【A】ピザ用チーズ　30g

【A】鶏ガラスープの素　小さじ1/2

サラダ油　大さじ1


作り方：

① じゃがいもは皮をむいてスライサーで薄くスライスし、さらに包丁で一口大に切る。

② ボウルに【A】を入れて混ぜる。①と千切りキャベツを加えてさっくり混ぜる。

③ フライパンにサラダ油をひいて中火で熱し、②を適量入れて両面こんがり焼いたら、完成！

🍳🍳🍳Let's try🍳🍳🍳