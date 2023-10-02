Buzz·公開 2023年10月2日【冷蔵庫にじゃがいもとキャベツ余ってな〜い？】秒でペロリの旨さだよ。余りがちなじゃがいもとキャベツを使ってもう一品！シャキシャキ食感がクセになるレシピです。by by Mayumi OowadaBuzzFeed Staff, by Tasty JapanBuzzFeed StaffFacebookPinterestTwitterMailLink BuzzFeed 冷蔵庫にある野菜が傷む前に救済！チーズを入れて焼くので、お子さまでも食べやすいレシピです。ぜひ、作ってみてくださいね♫ キャベツじゃがいもチーズ焼き BuzzFeed 2人分材料：じゃがいも 2個キャベツ（千切り） 1/8個【A】薄力粉 大さじ3【A】卵 1個【A】ピザ用チーズ 30g【A】鶏ガラスープの素 小さじ1/2サラダ油 大さじ1作り方：① じゃがいもは皮をむいてスライサーで薄くスライスし、さらに包丁で一口大に切る。② ボウルに【A】を入れて混ぜる。①と千切りキャベツを加えてさっくり混ぜる。③ フライパンにサラダ油をひいて中火で熱し、②を適量入れて両面こんがり焼いたら、完成！ 🍳🍳🍳Let's try🍳🍳🍳