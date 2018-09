差別を正当化するフェイクニュース　その影響はFacebookだけでなく書籍にも

ミャンマー軍の書籍『ミャンマー政治と国軍(原題: Myanmar Politics and the Tatmadaw: Part I )』に掲載されている写真は、 "ロヒンギャに殺害された仏教徒" と紹介されているが、実際には1971年にバングラデシュで撮影された "パキスタン軍に殺害されたバングラデシュ人" のものであることを、ロイター通信は確認している。バングラデシュでは当時、パキスタンからの分離独立を求める運動が激しくなり、軍や過激派による住民の虐殺が起きていた。

Matthew Champion is a deputy world news editor for BuzzFeed News and is based in London. Matthew Championに連絡する メールアドレス:matthew.champion@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.