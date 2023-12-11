【画像】デカすぎるコロッケそば「インフィニティコロッケそば」の大きさを見る

Browse links
US residents can opt out of "sales" of personal data.
- © 2023 BuzzFeed, Inc
- プレスリリース
- RSS
- プライバシーポリシー
- Consent Preferences
- ユーザー規約
- Ad Choices
- Help
- お問い合わせ
- Sitemap
「インフィニティコロッケそば」の名前に恥じないコロッケの大きさ！ 器に入りきらず、半分くらい飛び出しています。
コロッケそばが あらわれた！— 名代富士そば【公式】 (@fujisobar) November 29, 2023
インフィニティコロッケそばが あらわれた！
大きいカレーコロッケそばが あらわれた！
巨大コロッケが あらわれた！ pic.twitter.com/P4h6WuDgea
富士そばの試作品— 名代富士そば【公式】 (@fujisobar) December 2, 2023
合うか合わないのか、食べてみないと分からない絶妙なラインを攻めていることがもっと評価されてほしい（心の声） pic.twitter.com/0PHCBiHktf
中の人「あなたが落としたのは普通サイズのコロッケ蕎麦ですか？それともインフィニティコロッケ蕎麦ですか？」 pic.twitter.com/JBuNY4zzEt— 名代富士そば【公式】 (@fujisobar) December 4, 2023