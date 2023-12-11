    【画像】デカすぎるコロッケそば「インフィニティコロッケそば」の大きさを見る

    「インフィニティコロッケそば」の名前に恥じないコロッケの大きさ！ 器に入りきらず、半分くらい飛び出しています。

    まさん
    by まさん

    BuzzFeed Contributor

    通常サイズの３倍以上あるインフィニティコロッケそば

    名代富士そば【公式】のXより　大きすぎるコロッケ
    名代富士そば【公式】のXより / Via Twitter: @fujisobar

    Twitter: @fujisobar

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    そばとトーストは合うのか？ 食べてみないとわからない……

    名代富士そば【公式】のXより　試作品のトーストそば
    名代富士そば【公式】のXより / Via Twitter: @fujisobar

    Twitter: @fujisobar
    名代富士そば新宿店（2022年撮影）
    時事通信　名代富士そば新宿店（2022年撮影）