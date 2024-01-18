    【画像】新海監督とSixTONES・松村、アニー賞ノミネートに「ささやかなお祝い」

    アニメーション監督・脚本家の新海誠監督が1月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。アニメ映画「すずめの戸締まり」のアニー賞ノミネートをSixTONES・松村北斗さんとお祝いしたことを公開しました。

    Mana Shoji
    by Mana Shoji

    庄司愛 / BuzzFeed Contents Writer

    Twitter: @shinkaimakoto

    Twitter: @shinkaimakoto