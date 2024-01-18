【画像】新海監督とSixTONES・松村、アニー賞ノミネートに「ささやかなお祝い」
アニメーション監督・脚本家の新海誠監督が1月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。アニメ映画「すずめの戸締まり」のアニー賞ノミネートをSixTONES・松村北斗さんとお祝いしたことを公開しました。
Twitter: @shinkaimakoto
ほっくんと、ささやかにアニー賞ノミネートのお祝いをしたのでした。おめでとうー！ pic.twitter.com/ommyjCFrgx— 新海誠 (@shinkaimakoto) January 17, 2024
Twitter: @shinkaimakoto
『すずめの戸締まり』が、今年のアニー賞7部門にノミネートされました。— 新海誠 (@shinkaimakoto) January 12, 2024
Best Feature すずめの戸締まり
Best FX 竹内良貴&瀬下寛之
Best Character Animation 土屋 堅一
Best Music RADWIMPS&陣内一真
Best Storyboarding 新海誠
Best Voice Acting 松村北斗
Best Writing 新海誠… https://t.co/02aPDNsN57