【画像】新海監督とSixTONES・松村、アニー賞ノミネートに「ささやかなお祝い」

『すずめの戸締まり』が、今年のアニー賞7部門にノミネートされました。

Best Feature すずめの戸締まり

Best FX 竹内良貴&瀬下寛之

Best Character Animation 土屋 堅一

Best Music RADWIMPS&陣内一真

Best Storyboarding 新海誠

Best Voice Acting 松村北斗

Best Writing 新海誠… https://t.co/02aPDNsN57